​Ибадулла Агаев: Пока нет недостатка во врачах и больницах

"В случае пика пандемии, не только в Азербайджане, но и во всем мире число врачей и больниц может быть недостаточным".

Как сообщает Report, об этом заявил главный эпидемиолог Азербайджана Ибадулла Агаев в интервью Yeni TV.

Специалист отметил, что сегодня в стране нет дефицита врачей и больниц: "В стране нет такого региона, чтобы там не было больниц, отвечающих современным требованиям. В то же время в Азербайджане достаточно врачей. Большинство из них добровольно присоединяются к этой работе. Поэтому нет причин для беспокойства. Естественно, ситуация может быть очень тяжелой, если население не будет соблюдать установленные правила".