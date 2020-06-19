Наверх

Ибадулла Агаев: Пока нет недостатка во врачах и больницах

​Ибадулла Агаев: Пока нет недостатка во врачах и больницах

"В случае пика пандемии, не только в Азербайджане, но и во всем мире число врачей и больниц может быть недостаточным".

Как сообщает Report, об этом заявил главный эпидемиолог Азербайджана Ибадулла Агаев в интервью Yeni TV.

Специалист отметил, что сегодня в стране нет дефицита врачей и больниц: "В стране нет такого региона, чтобы там не было больниц, отвечающих современным требованиям. В то же время в Азербайджане достаточно врачей. Большинство из них добровольно присоединяются к этой работе. Поэтому нет причин для беспокойства. Естественно, ситуация может быть очень тяжелой, если население не будет соблюдать установленные правила".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!