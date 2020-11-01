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Холодные ноги оказались признаком восьми опасных заболеваний

Холодные ноги оказались признаком восьми опасных заболеваний Хирург и ортопед Даниэла Депре назвала восемь причин, из-за которых ноги бывают холодными.
Здоровье
1 ноября 2020 г. 23:27
Холодные ноги оказались признаком восьми опасных заболеваний

Хирург и ортопед Даниэла Депре назвала восемь причин, из-за которых ноги бывают холодными.

Как передает Report, об этом сообщает Business Insider.

В холодное время года этот симптом обычно не несет никакой угрозы для здоровья и является физиологической нормой. Но иногда холодные ноги оказываются признаком ряда заболеваний.

Одной из причин такого состояния может быть атеросклероз. При этой болезни нарушается кровообращение - особенно в ногах, где сосуды наиболее узкие. В результате конечности холодеют.

Среди факторов риска для развития атеросклероза доктор Депре назвала курение, гипертонию, повышенный уровень холестерина и возраст.

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