Холодные ноги оказались признаком восьми опасных заболеваний

Хирург и ортопед Даниэла Депре назвала восемь причин, из-за которых ноги бывают холодными.

Хирург и ортопед Даниэла Депре назвала восемь причин, из-за которых ноги бывают холодными.

Как передает Report, об этом сообщает Business Insider .

В холодное время года этот симптом обычно не несет никакой угрозы для здоровья и является физиологической нормой. Но иногда холодные ноги оказываются признаком ряда заболеваний.

Одной из причин такого состояния может быть атеросклероз. При этой болезни нарушается кровообращение - особенно в ногах, где сосуды наиболее узкие. В результате конечности холодеют.

Среди факторов риска для развития атеросклероза доктор Депре назвала курение, гипертонию, повышенный уровень холестерина и возраст.