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Хирург: Во время 32-часовой операции не было нарушено ни одно требование медицинского протокола

Хирург: Во время 32-часовой операции не было нарушено ни одно требование медицинского протокола
Здоровье
4 июля 2025 г. 18:02
Хирург: Во время 32-часовой операции не было нарушено ни одно требование медицинского протокола

Нейрохирург Парвин Мирзалиев заявил, что во время 32-часовой операции не было нарушено ни одно требование медицинского протокола.

Как сообщает Report, хирург, комментируя замечания о том, что "согласно международным медицинским протоколам, операция по удалению гигантской артериовенозной мальформации (АВМ) головного мозга не должна длиться более 12 часов", отметил, что в данном случае риск смерти был крайне высоким.

По словам П. Мирзалиева, 51-летний пациент считался неоперабельным: "Однако из-за резкого ухудшения состояния на фоне массивного кровотечения мы были вынуждены провести экстренную операцию. Родственники пациента были заранее подробно проинформированы об этом в официальной форме".

П. Мирзалиев отметил, что операцию он проводил совместно с тремя коллегами:

"Хотя я был ведущим хирургом, в операции участвовали в общей сложности четыре специалиста. Процесс длился более 32 часов, и каждые 4-5 часов хирурги сменяли друг друга. То есть операция не проводилась непрерывно одним человеком".

Он также прокомментировал, почему операция заняла так много времени. "Во время вмешательства произошло сильное кровотечение - пациенту перелили более 10 единиц крови. В какой-то момент анестезиологи даже настаивали на паузе, чтобы стабилизировать давление. Подобные операции крайне рискованны, особенно с точки зрения кровопотери, и их нельзя останавливать на полпути. В таких случаях главное - не время, а результат", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Cərrah: 32 saatlıq əməliyyatda heç bir tibbi protokolun tələbləri pozulmayıb

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