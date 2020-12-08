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Хикмет Гаджиев: Нуждающиеся в медицинской помощи люди могут остаться в стороне

Хикмет Гаджиев: Нуждающиеся в медицинской помощи люди могут остаться в стороне “В Азербайджане наблюдается распространение коронавируса. Это нас беспокоит. Уже каждый может сказать, что становится обыденным заражение среди близких родственников, друзей".
Здоровье
8 декабря 2020 г. 15:30
Хикмет Гаджиев: Нуждающиеся в медицинской помощи люди могут остаться в стороне
Хикмет Гаджиев

“В Азербайджане наблюдается распространение коронавируса. Это нас беспокоит. Уже каждый может сказать, что становится обыденным заражение среди близких родственников, друзей".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, уже появились предложения об ужесточении правил, связанных с коронавирусом:

"Ситуация может дойти до черты, когда нуждающиеся в медицинской помощи люди могут остаться в стороне. Сегодня число больных по стране превышает 56 тысяч. А число получающих лечение на дому - 48 тысяч".

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Vəziyyət o həddə çata bilər ki, tibbi müdaxiləyə ehtiyacı olan şəxslər kənarda qala bilərlər"

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