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Хикмет Гаджиев: Призываем граждан воздержаться от проведения семейных праздников

Хикмет Гаджиев: Призываем граждан воздержаться от проведения семейных праздников Граждан старше 65 просят воздержаться от несрочных контактов
Здоровье
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19 ноября 2020 г. 14:48
Хикмет Гаджиев: Призываем граждан воздержаться от проведения семейных праздников
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"Граждан старше 65 просят воздержаться от несрочных контактов".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что граждане должны носить маски в открытых и закрытых помещениях: "Гражданам также рекомендуется воздержаться от семейных торжеств и других мероприятий. Если мы хотим внести вклад в нашу Отечественную войну, мы должны следовать установленным правилам".

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Vətəndaşları ailə şənlikləri keçirməkdən çəkinməyə çağırırıq"

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