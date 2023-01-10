Клюге: Всплеск COVID-19 в Китае не окажет влияния на эпидемиологическую ситуацию в Европе

Продолжающийся всплеск заболеваемости в Китае не окажет существенного влияния на эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ.

Продолжающийся всплеск заболеваемости в Китае не окажет существенного влияния на эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ в настоящее время.

Как передает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Те страны нашего региона, которые в настоящее время вводят меры предосторожности в отношении поездок, мы призываем к тому, чтобы они основывались на науке, и эти меры были соразмерными и недискриминационными", - отметил он.

По словам регионального директора ВОЗ, согласно данным еженедельного эпиднадзора, в первые 5 недель 2022 года были выявлены 1,2 млн случаев заражением COVID-19, в то время как в последние пять недель прошлого года этот показатель сократился примерно до 90 тысяч случаев.