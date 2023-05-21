О нас

Ханс Генри Клюге: Сотрудничество ВОЗ с Азербайджаном очень успешное

Ханс Генри Клюге: Сотрудничество ВОЗ с Азербайджаном очень успешное Сотрудничество ВОЗ с Азербайджаном очень успешное.
Здоровье
21 мая 2023 г. 20:15
Ханс Генри Клюге: Сотрудничество ВОЗ с Азербайджаном очень успешное

"Сотрудничество ВОЗ с Азербайджаном очень успешное".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Генри Клюге на двусторонней встрече с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым.

Касаясь темы коронавирусной инфекции, он выразил благодарность руководству Азербайджана за такой гуманный шаг, как отправка вакцин от COVID-19 в другие страны. Он также высоко оценил деятельность Азербайджана в период председательства в Движении неприсоединения.

На встрече было обсуждено также тесное сотрудничество между организацией и нашей страной и перспективы его расширения в сфере здравоохранения.

Отметим, что в рамках сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения запланировано выступление министра здравоохранения Теймура Мусаева на пленарном заседании, проведение им двусторонних встреч с министрами здравоохранения стран-членов организации, другие рабочие мероприятия.

76-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения завершится 30 мая. Ассамблея является высшим директивным органом, определяющим политику ВОЗ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hans Henri Klüge: “ÜST-ün Azərbaycanla əməkdaşlığı çox uğurludur”

Самое читаемое

МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
16 мая 2023 г. 11:32
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
17 мая 2023 г. 16:27
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
18 мая 2023 г. 10:00
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
18 мая 2023 г. 12:15
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали
20 мая 2023 г. 22:14
Эрдоган: Республиканский союз победил на выборах в парламент Турции
Эрдоган: Республиканский союз победил на выборах в парламент Турции
15 мая 2023 г. 04:03
Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах
Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах
16 мая 2023 г. 05:22
Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей
Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей
16 мая 2023 г. 14:27
Во Франции избили родственника Брижит Макрон после интервью президента
Во Франции избили родственника Брижит Макрон после интервью президента
16 мая 2023 г. 17:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi