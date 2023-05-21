Ханс Генри Клюге: Сотрудничество ВОЗ с Азербайджаном очень успешное

Сотрудничество ВОЗ с Азербайджаном очень успешное.

"Сотрудничество ВОЗ с Азербайджаном очень успешное".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Генри Клюге на двусторонней встрече с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым.

Касаясь темы коронавирусной инфекции, он выразил благодарность руководству Азербайджана за такой гуманный шаг, как отправка вакцин от COVID-19 в другие страны. Он также высоко оценил деятельность Азербайджана в период председательства в Движении неприсоединения.

На встрече было обсуждено также тесное сотрудничество между организацией и нашей страной и перспективы его расширения в сфере здравоохранения.

Отметим, что в рамках сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения запланировано выступление министра здравоохранения Теймура Мусаева на пленарном заседании, проведение им двусторонних встреч с министрами здравоохранения стран-членов организации, другие рабочие мероприятия.

76-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения завершится 30 мая. Ассамблея является высшим директивным органом, определяющим политику ВОЗ.