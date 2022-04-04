Ханде Харманджи: Диагностика туберкулеза больше не представляет проблем

В период пандемии коронавируса наблюдался заметный спад в заражении туберкулезом.

В период пандемии коронавируса наблюдался заметный спад в заражении туберкулезом.

Как сообщает Report, об этом представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи сказала на конференции по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом в рамках Года японско-азербайджанской дружбы-2022.

Представитель ВОЗ отметила, что диагностика туберкулеза больше не представляет проблем, поскольку уже имеются технические возможности для его обследования и дальнейшего лечения.

"Если для борьбы с COVID следовало создавать вакцины и лекарства, то для лечения туберкулеза у нас уже имеются все возможности. Мы просто должны сотрудничать и уделять внимание этому заболеванию. Инновации же – ключ к развитию будущего и только в такой форме мы можем двигаться вперед.

В Азербайджане существующее законодательство по этой сфере регулярно обновляется, и это положительный факт. Если необходима наша поддержка, мы готовы помочь", - отметила Харманджи.