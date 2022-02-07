О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ханде Харманджи: В Азербайджане наблюдается высокий рост заболеваемости омикроном

Ханде Харманджи: В Азербайджане наблюдается высокий рост заболеваемости омикроном "В Азербайджане, как и в других странах мира, наблюдается высокий рост заболеваемости штаммом "Омикрон"". По сообщению Report, об этом журналистам заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи. "Я призываю не
Здоровье
7 февраля 2022 г. 11:59
Ханде Харманджи: В Азербайджане наблюдается высокий рост заболеваемости омикроном

"В Азербайджане, как и в других странах мира, наблюдается высокий рост заболеваемости штаммом "омикрон"".

По сообщению Report, об этом журналистам заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи.

"Я призываю непривитых вакцинироваться. Статистика инфицирования довольно высока, эта болезнь протекает преимущественно в легкой форме. Нет роста численности летальных исходов", отметила она.

По словам H.Харманджи, ВОЗ и ЮНИСЕФ выступают за то, чтобы школы оставались открытыми: "Мы сторонники локальных локдаунов".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Hande Harmanci: Hike in Omicron cases observed in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Hande Harmancı: "Azərbaycanda "Omikron"a yoluxma sayında yüksək artım var"

Другие новости из категории

В Азербайджане 56 208 студентов имеют право на получение образовательного кредита
В Азербайджане 56 208 студентов имеют право на получение образовательного кредита
7 февраля 2022 г. 11:55
В Ходжавенде в ДТП с участием автобуса пострадали 11 граждан Турции
В Ходжавенде в ДТП с участием автобуса пострадали 11 граждан Турции
7 февраля 2022 г. 11:20
Выявлено несколько кожных проявлений омикрон-штамма
Выявлено несколько кожных проявлений омикрон-штамма
7 февраля 2022 г. 10:48
Пострадавшие в ДТП с автобусом в Ходжавенде направлены в Баку
Пострадавшие в ДТП с автобусом в Ходжавенде направлены в Баку
7 февраля 2022 г. 10:18
Названы основные места распространения COVID-19
Названы основные места распространения COVID-19
7 февраля 2022 г. 06:48
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
6 февраля 2022 г. 18:35
В Азербайджане за сутки 7 474 человека заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 7 474 человека заразились коронавирусом
6 февраля 2022 г. 18:33
Медики выявили обманчивый симптом омикрона
Медики выявили "обманчивый симптом" омикрона
6 февраля 2022 г. 16:07
Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 400 млн
Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 400 млн
6 февраля 2022 г. 15:04
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 7 тыс. человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 7 тыс. человек
5 февраля 2022 г. 18:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi