Ханде Харманджи: В Азербайджане наблюдается высокий рост заболеваемости омикроном

"В Азербайджане, как и в других странах мира, наблюдается высокий рост заболеваемости штаммом "Омикрон"". По сообщению Report, об этом журналистам заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи. "Я призываю не

"В Азербайджане, как и в других странах мира, наблюдается высокий рост заболеваемости штаммом "омикрон"".



По сообщению Report, об этом журналистам заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи.



"Я призываю непривитых вакцинироваться. Статистика инфицирования довольно высока, эта болезнь протекает преимущественно в легкой форме. Нет роста численности летальных исходов", отметила она.

По словам H.Харманджи, ВОЗ и ЮНИСЕФ выступают за то, чтобы школы оставались открытыми: "Мы сторонники локальных локдаунов".