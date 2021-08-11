Ханде Харманджи: Суточное число зараженных COVID-19 в Азербайджане выросло в 10 раз

Мы предполагали, что число случаев заражения COVID-19 возрастет, когда начнется некоторое послабление эпидемиологических мер и ослабление ограничений.

Мы предполагали, что число случаев заражения COVID-19 возрастет, когда начнется некоторое послабление эпидемиологических мер и ослабление ограничений.

Об этом заявила глава Азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханде Харманджи, передает Report.

По ее словам, ВОЗ собирает базу данных касательно числа заражений: "Известно, что чем более жесткие меры принимаются, тем меньше число заражений. Чем больше послаблений, тем больше возрастает число инфицированных. Это говорит о том, что пандемия еще не закончилась. Но нельзя все время оказывать давление на людей. Ведь есть экономическая, социальная, психологическая составляющая этого вопроса. Правительства, в том числе правительство Азербайджана, с учетом эпидемиологической ситуации в стране, приняли решение о смягчении некоторых ограничений, чтобы мы смогли прийти в себя".

Представитель ВОЗ отметила, что за последний месяц наблюдается сильный рост числа зараженных коронавирусом: "За это время суточное число зараженных коронавирусом выросло в 10 раз. В Азербайджане каждый день проводится около 10 тысяч тестов. Среди проведенных тестов доля тестов с положительными результатами выросла с 2 до 13 процентов. Это означает, что число заболевших коронавирусом среди населения растет".

По словам Харманджи, проведенные в лабораториях тесты подтвердили наличие в стране "дельта"-штамма коронавируса: "Число заражений также растет. Если мы не примем меры предосторожности, ежедневные показатели вновь будут высокими, начиная с сентября. Также отмечу, что температура воздуха не оказывает никакого влияния на распространение коронавируса. Но в осенний сезон, когда погода становится прохладнее, граждане будут все больше предпочитать сидеть в закрытых помещениях, а циркуляция воздуха уменьшится. Все это, как известно, приводит к увеличению случаев заражения".