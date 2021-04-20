Ханде Харманджи: У людей нужно создать веру в услуги в сфере здравоохранения

"Люди различных сфер могут объединиться и добиться успешных работ в данной сфере"

"По результатам проведенных нами опросов, в Азербайджане вера населения к знакомым работникам здравоохранения высока. Это хороший показатель".

Как передает Report, об этом сказала глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

Представитель ВОЗ сказала, что не смогла найти в поисковой системе ничего о том, что в Азербайджане думают о трансплантации органов: "Это не значит, что в стране не было проведено исследование об этом. Просто люди могут принять это, только если услуги в сфере здравоохранения работают. В противном случае никакого результата не будет. Нужно трудиться сообща для формирования у людей веры, чтобы своевременно пользоваться услугами в здравоохранении. Люди различных сфер могут объединиться и добиться успешных работ в данной сфере".

Начальник управления медицинских услуг Государственного таможенного комитета Джейхун Мамедов подчеркнул, что в Азербайджане все еще остается препятствием нехватка донорских органов, пересадка органов от трупов: "По данным ВОЗ, в мире трансплантация почек на 36,2%, а трансплантация печени на 19,2% пересаживается от живого человека живому. Ни в одной стране необходимость в подобных операциях не реализуется только пересадкой органов от живого человеку. У нас из-за нехватки доноров некоторые операции по пересадке органов в целом не выполняются".