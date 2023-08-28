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Представитель ВОЗ о способах защиты от нового штамма коронавируса

Представитель ВОЗ о способах защиты от нового штамма коронавируса Все, что происходит в глобальном масштабе, произойдет и в Азербайджане. В случае, если новый штамм COVID-19 EG.5 широко распространится в мире, случаи заражения возникнут и в Азербайджане.
Здоровье
28 августа 2023 г. 14:19
Представитель ВОЗ о способах защиты от нового штамма коронавируса

Все, что происходит в глобальном масштабе, произойдет и в Азербайджане. В случае, если новый штамм COVID-19 EG.5 широко распространится в мире, случаи заражения возникнут и в Азербайджане.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи сказала журналистам.

По словам представителя ВОЗ, в течение некоторого времени наблюдается относительный рост числа случаев заражения COVID-19: "Однако люди должны не паниковать и продолжать беречь себя. Азербайджан является частью глобального мира. Поэтому, что бы ни происходило в глобальном масштабе, это затронет и Азербайджан. То есть, если штамм EG.5 широко распространится в мире, он появится и в Азербайджане".

Х.Харманджи отметила, что во время пандемии удалось мобилизовать сферу здравоохранения Азербайджана, сплотить медицинских работников, и тем самым проделать важную работу: "Меры защиты от новых штаммов, такие же, как и прежде. Например, соблюдать правила гигиены, оставаться дома при плохом самочувствии, использовать маски и т. д. Новый штамм EG.5 очень заразен, но, насколько нам известно, он не имеет серьезных последствий".

Отметим, что делегация, возглавляемая представителем ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, находится в Нахчыванской Автономной Республике.

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Версия на английском языке Hande Harmanci names ways to protect against new COVID strain
Версия на азербайджанском языке Hande Harmancı koronavirusun yeni ştamından qorunmağın yollarını açıqlayıb

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