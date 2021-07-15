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Ханде Харманджи: Нет новых способов борьбы против штамма "дельта"

Ханде Харманджи: Нет новых способов борьбы против штамма "дельта" "Подтверждено наличие в Азербайджане штамма "дельта". Все и так знали, что этот вариант попадет в страну".
Здоровье
15 июля 2021 г. 12:21
Ханде Харманджи: Нет новых способов борьбы против штамма дельта
Ханде Харманджи

"Подтверждено наличие в Азербайджане штамма "дельта". Все и так знали, что этот вариант попадет в страну".

Как передает Report, об этом журналистам заявила находящаяся в Барде с визитом глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

Представитель ВОЗ сказала, что особенность этого варианта в высокой заразности:

"Поэтому заражается много человек. Нет новых способов борьбы с новым вариантом. Требования те же. Нужно обязательно вакцинироваться. Рекомендуется привиться одной из вакцин, предоставленных правительством Азербайджана для граждан. С другой стороны, важно соблюдать правила гигиены".

Согласно совместной информации Минздрава, Госагентства по обязательному медстрахованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями, на последнем этапе проведенных исследований в 31 образце, полученном у прибывших в страну из-за границы лиц, был обнаружен вариант B.1.617 ("дельта"). Вариант B.1.1.7 (20 Alpha V1, Великобритания) обнаружен в 9 образцах.

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Версия на английском языке Hande Harmanci: There is no new way to fight Delta strain
Версия на азербайджанском языке Hande Harmancı: “Delta” ştammına qarşı yeni mübarizə üsulu yoxdur”

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