Харманджи: Результаты тестов на COVID-19 запаздывают из-за растущего спроса

Медработники делают все возможное в этот непростой период

"Рост числа случаев инфицирования коронавирусом вызывает беспокойство. Хотя в некоторых местах достаточно оборудования и тестов, результаты тестов запаздывают из-за растущего спроса".

Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи на брифинге для журналистов.

По словам Х.Харманджи, пандемия повлияла на оказание основных медицинских услуг в больницах: "Медработники делают все возможное в этот непростой период. Машины скорой помощи работают в напряженном режиме в связи с ростом случаев заражения COVID-19. ВОЗ продолжит оказывать помощь наиболее пострадавшим регионам".