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Харманджи: Результаты тестов на COVID-19 запаздывают из-за растущего спроса

Харманджи: Результаты тестов на COVID-19 запаздывают из-за растущего спроса Медработники делают все возможное в этот непростой период
Здоровье
16 декабря 2020 г. 12:20
Харманджи: Результаты тестов на COVID-19 запаздывают из-за растущего спроса
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"Рост числа случаев инфицирования коронавирусом вызывает беспокойство. Хотя в некоторых местах достаточно оборудования и тестов, результаты тестов запаздывают из-за растущего спроса".

Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи на брифинге для журналистов.

По словам Х.Харманджи, пандемия повлияла на оказание основных медицинских услуг в больницах: "Медработники делают все возможное в этот непростой период. Машины скорой помощи работают в напряженном режиме в связи с ростом случаев заражения COVID-19. ВОЗ продолжит оказывать помощь наиболее пострадавшим регионам".

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Версия на английском языке Hande Harmanci: All health care workers "are doing the best they can"
Версия на азербайджанском языке Hande Harmancı: "Bütün tibb işçiləri əllərindən gələni edirlər"

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