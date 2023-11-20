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Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств

Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств Согласно стандарту, халяльные лекарства должны транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств.
Здоровье
20 ноября 2023 г. 15:49
Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств

Согласно стандарту, халяльные лекарства должны транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств.

Об этом в ответ на запрос Report сказала заведующая отделом стандартизации в области легкой промышленности Азербайджанского института стандартизации Сехрана Рзаева.

По ее словам, транспортные средства, на которых перевозятся эти виды лекарственных средств, также должны соответствовать гигиеническим и санитарным нормам.

"При транспортировке этих лекарственных средств ответственность за сохранность целостности халяльного статуса продукта до ее прибытия в точку продажи лежит на предпринимателе", - добавила Рзаева.

Отметим, что Азербайджанский институт стандартизации, подведомственный Государственной службе по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, принял новый государственный стандарт "Халяльные лекарственные средства – часть 1 – общие требования".

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Версия на азербайджанском языке Halal dərmanlar digər dərman vasitələrindən ayrı daşınacaq və saxlanılacaq - RƏSMİ

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