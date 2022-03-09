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Гутерриш: Борьбу с пандемией COVID-19 тормозит неравномерное распределение вакцин

Гутерриш: Борьбу с пандемией COVID-19 тормозит неравномерное распределение вакцин Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что борьба с COVID-19 еще далека от завершения, и усилиям по противодействию пандемии препятствует неравенство в распределении вакцин по планете.
Здоровье
9 марта 2022 г. 13:03
Гутерриш: Борьбу с пандемией COVID-19 тормозит неравномерное распределение вакцин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что борьба с COVID-19 еще далека от завершения, и усилиям по противодействию пандемии препятствует неравенство в распределении вакцин по планете.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря принятым беспрецедентным мерам, невероятно быстрой разработке и распределению вакцин пандемию удалось взять под контроль во многих частях мира. Но было бы серьезной ошибкой считать, что пандемия закончилась", - отметил он в распространенном в среду его пресс-службой заявлении, которое приурочено ко второй годовщине признания Всемирной организацией здравоохранения вспышки вызванного COVID-19 заболевания пандемией.

Как указал генсек, "распределение вакцин происходит возмутительно несправедливо". И хотя каждый месяц производится 1,5 млрд доз вакцин, "почти 3 млрд человек все еще ожидают, когда им сделают первую прививку", заметил Гутерриш. "Это прямое следствие политических и бюджетных решений, уделяющих приоритетное внимание здоровью людей в богатых странах", - считает он.

Гутерриш напомнил, что на данный момент "в мире выявлено более 446 млн случаев заражения коронавирусом, подтверждена смерть свыше 6 млн человек". Он вновь призвал все страны "активизировать усилия, нацеленные на то, чтобы пандемия закончилась, и навсегда была закрыта эта печальная глава в истории человечества".

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Версия на английском языке UN chief says pandemic prolonged by vaccine inequality
Версия на азербайджанском языке Quterreş: "Dərmanların bərabər bölüşdürülməməsi pandemiya ilə mübarizəyə xələl gətirir"

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