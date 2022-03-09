Гутерриш: Борьбу с пандемией COVID-19 тормозит неравномерное распределение вакцин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что борьба с COVID-19 еще далека от завершения, и усилиям по противодействию пандемии препятствует неравенство в распределении вакцин по планете.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что борьба с COVID-19 еще далека от завершения, и усилиям по противодействию пандемии препятствует неравенство в распределении вакцин по планете.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря принятым беспрецедентным мерам, невероятно быстрой разработке и распределению вакцин пандемию удалось взять под контроль во многих частях мира. Но было бы серьезной ошибкой считать, что пандемия закончилась", - отметил он в распространенном в среду его пресс-службой заявлении, которое приурочено ко второй годовщине признания Всемирной организацией здравоохранения вспышки вызванного COVID-19 заболевания пандемией.

Как указал генсек, "распределение вакцин происходит возмутительно несправедливо". И хотя каждый месяц производится 1,5 млрд доз вакцин, "почти 3 млрд человек все еще ожидают, когда им сделают первую прививку", заметил Гутерриш. "Это прямое следствие политических и бюджетных решений, уделяющих приоритетное внимание здоровью людей в богатых странах", - считает он.

Гутерриш напомнил, что на данный момент "в мире выявлено более 446 млн случаев заражения коронавирусом, подтверждена смерть свыше 6 млн человек". Он вновь призвал все страны "активизировать усилия, нацеленные на то, чтобы пандемия закончилась, и навсегда была закрыта эта печальная глава в истории человечества".