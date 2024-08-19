ГТК: Азербайджан усиливает контроль на границе из-за угрозы оспы обезьян

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана осуществляет ряд мероприятий по предотвращению распространения вируса оспы обезьян в аэропортах и других пунктах пропуска через государственную границу страны.

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана осуществляет ряд мероприятий по предотвращению распространения вируса оспы обезьян в аэропортах и других пунктах пропуска через государственную границу страны.

Как сообщили Report в ГТК, на основе данных ВОЗ определены страны, подверженные риску обезьяньей оспы, и особое внимание уделяется пассажирам, въезжающим из этих стран.

"В пунктах пропуска через государственную границу управлением медицинской службы ГТК регулярно проводятся обучающие тренинги сотрудников таможни по особо опасным инфекциям, а в последнее время все больше внимания уделяется клиническим симптомам, путям заражения и профилактике оспы обезьян. Имеющиеся технические возможности используются для выявления пассажиров с высокой температурой в аэропортах и других пунктах пропуска через государственную границу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, повышен уровень подготовки в связи с проведением первичного медицинского осмотра и проведением эпидемиологического обследования.

"В случае выявления лиц с подозрением на заболевание дальнейшие шаги будут предприняты совместно с Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики, Объединением по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) и соответствующими структурами на основании "Инструкции по противоэпидемическим мероприятиям против особо опасных инфекций в таможенно-пограничных пунктах пропуска Азербайджанской Республики",- отмечается в сообщении.