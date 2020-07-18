Группа медицинских работников из России будет работать в Сумгайыте

Среди них есть анестезиолог–реаниматолог и специализированные медсестры

Группа приехавших в Азербайджан врачей из Российской Федерации прибыла в Сумгайыт.

Как сообщает Report, российские специалисты были привлечены в городскую больницу №1, функционирующую в Сумгайыте в качестве медучреждения для лечения больных COVID-19. Среди них есть анестезиолог–реаниматолог и специализированные медсестры.

Совместно с местными коллегами российские врачи принимают участие в лечении больных, инфицированных COVID-19. В больнице объединены отделения реанимации и интенсивной терапии на 10 и 15 коек соответственно.

TƏBİB держит под контролем вопрос оснащения отделения реанимации современным медицинским оборудованием.