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Report Georgia

Группа медицинских работников из России будет работать в Сумгайыте

Группа медицинских работников из России будет работать в Сумгайыте Среди них есть анестезиолог–реаниматолог и специализированные медсестры
Здравоохранение
18 июля 2020 г. 17:18
Группа медицинских работников из России будет работать в Сумгайыте

Группа приехавших в Азербайджан врачей из Российской Федерации прибыла в Сумгайыт.

Как сообщает Report, российские специалисты были привлечены в городскую больницу №1, функционирующую в Сумгайыте в качестве медучреждения для лечения больных COVID-19. Среди них есть анестезиолог–реаниматолог и специализированные медсестры.

Совместно с местными коллегами российские врачи принимают участие в лечении больных, инфицированных COVID-19. В больнице объединены отделения реанимации и интенсивной терапии на 10 и 15 коек соответственно.

TƏBİB держит под контролем вопрос оснащения отделения реанимации современным медицинским оборудованием.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyadan gələn tibb işçilərinin bir qrupu Sumqayıtda fəaliyyət göstərəcək

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