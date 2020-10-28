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Грипп может быть опаснее COVID-19

Грипп может быть опаснее COVID-19 На фоне пандемии коронавируса многие забыли про грипп – не менее опасное вирусное респираторное заболевание.
Здоровье
28 октября 2020 г. 03:53
Грипп может быть опаснее COVID-19

На фоне пандемии коронавируса многие забыли про грипп – не менее опасное вирусное респираторное заболевание.

Как передает Report, почему его ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев.

Опасаться гриппа, возможно, стоит даже больше, чем коронавируса, считает Виталий Зверев. Он никуда не исчез, и подъем заболеваемости обязательно будет. Единственное, что от гриппа есть надежная прививка. Правда, прививаться нужно каждый год – и потому, что вирус гриппа все время меняется, и потому, что вакцина не дает продолжительного иммунитета, объяснил В.Зверев.

Грипп ни в коем случае нельзя списывать со счетов, это очень серьезное заболевание с достаточно высокой смертностью. Для него характерны серьезные осложнения, те же тяжелые пневмонии, как и при коронавирусе, отметил академик.

"В Америке во время обычного гриппа, в период подъема заболеваемости, умирает до 30-40 тысяч человек. Это в основном люди с какой-то хроникой, как и при ковиде. Умирают диабетики, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек", - сказал В.Зверев.

Но в отличие от коронавируса грипп не протекает бессимптомно, добавил академик.

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