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Граждане с просроченными COVID-паспортами не будут допускаться в закрытые помещения

Граждане с просроченными COVID-паспортами не будут допускаться в закрытые помещения С 15 февраля следующего года вход в закрытые помещения с просроченными COVID-паспортами запрещается.
Здоровье
28 декабря 2021 г. 17:56
Граждане с просроченными COVID-паспортами не будут допускаться в закрытые помещения

С 15 февраля следующего года вход в закрытые помещения с просроченными COVID-паспортами запрещается.

Как передает Report, об этом помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов сказал 28 декабря на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, сейчас определенные места можно посещать только при наличии паспорта COVID-19: "Однако с просроченными COVID-паспортами в эти места попасть будет невозможно. Ограничения будут введены с 15 февраля".

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Версия на английском языке People with expired COVID-19 passports won't be allowed in closed spaces
Версия на азербайджанском языке COVID-19 pasportunun müddəti bitən şəxslər qapalı məkanlara buraxılmayacaq

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