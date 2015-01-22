​Граждане пожаловались Октаю Ширалиеву на иранское здравоохранение

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сегодня министр здравоохранения Октай Ширалиев принял граждан в Саатлинской районной центральной больнице.

Как сообщили Report из пресс-службы министерства, на приеме свои обращения, жалобы и предложения высказали жители Саатлинского, Имишлинского, Бейлаганского и Физулинского районов.

Обращения около 40 пришедших на прием граждан были рассмотрены сотрудниками соответствующих структур министерства. Некоторые поднятые проблемы были решены на месте.

Большинство обратившихся были лица, которые после неудачного лечения за границей, в том числе в Иране, вернулись на родину в надежде получить помощь от местных специалистов. Остальные обращения были связаны с кадровыми вопросами, вопросами усовершенствования врачей за рубежом, трудоустройством и т.д.

Не входящие в компетенцию министерства обращения были зарегистрированы для передачи их в соответствующие органы.