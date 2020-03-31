Граждане Азербайджана в России смогут пересекать границу в установленное время

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана распространил информацию.

Как сообщает Report, в информации говорится:

Из-за глобальной пандемии коронавируса регулярные пассажирские железнодорожные перевозки и авиарейсы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией были приостановлены по обоюдному согласию.

Продолжают поступать обращения граждан, желающих приехать в Азербайджан через погранично-пропускные пункты между Азербайджаном и Россией.

В соответствии с достигнутой договоренностью между Азербайджаном и Российской Федерацией, с 31 марта 2020 года граждане Азербайджанской Республики, путешествующие из России в Азербайджан, временно смогут по субботам в установленное время пересекать контрольно-пропускной пункт государственной границы Самур-Яраг Газмалар.

Пересекающие границу граждане Азербайджан, в соответствии с требованиями особого карантинного режима помещаются на 14-21 или 21-28-дневный карантинный режим в созданных в приграничной зоне полевых карантинных зонах.