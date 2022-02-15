О нас
Report Georgia
Аудио новости

Готовятся рабочие проекты больниц для Шуши и Джебраила

Готовятся рабочие проекты больниц для Шуши и Джебраила Готовятся рабочие проекты больниц, которые будут построены в Шуше и Джебраиле.
Здоровье
15 февраля 2022 г. 11:12
Готовятся рабочие проекты больниц для Шуши и Джебраила

Готовятся рабочие проекты больниц, которые будут построены в Шуше и Джебраиле.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в ответ на запрос Report.

Отмечено, что наряду с другими объектами на освобожденных территориях полностью разрушена или приведена в негодность инфраструктура системы здравоохранения. В перспективе - строительство новых зданий для районных центральных больниц и других медицинских учреждений в каждом районном центре и в Шуше.

"В ноябре 2021 года президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента районной центральной больницы в Шуше, рассчитанной на 90 коек.

13 февраля в Агдаме состоялась церемония закладки фундамента Агдамской центральной больницы на 210 коек. Также планируется создание кабинетов семейных врачей или малокомплектных Центров семейного здоровья в городах и селах, куда возвратится население", — сообщили в Минздраве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şuşa və Cəbrayılda tikiləcək xəstəxanaların işçi layihələri hazırlanır

Другие новости из категории

В мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 414 млн человек
В мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 414 млн человек
15 февраля 2022 г. 10:15
У стелс-омикрона нашли новую мутацию
У "стелс-омикрона" нашли новую мутацию
15 февраля 2022 г. 09:41
Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается
Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается
15 февраля 2022 г. 01:02
ВОЗ: 116 стран мира отстают от графика вакцинации
ВОЗ: 116 стран мира отстают от графика вакцинации
14 февраля 2022 г. 20:58
Учреждения здравоохранения обратились к населению в связи с Сертификатом о вакцинации
Учреждения здравоохранения обратились к населению в связи с "Сертификатом о вакцинации"
14 февраля 2022 г. 18:52
В Азербайджане за сутки 2 749 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 2 749 человек заразились коронавирусом
14 февраля 2022 г. 18:35
В Азербайджане бустерной дозой привились около 2,5 млн человек
В Азербайджане бустерной дозой привились около 2,5 млн человек
14 февраля 2022 г. 18:35
Ученые предупредили о смертельной опасности новых штаммов COVID-19
Ученые предупредили о смертельной опасности новых штаммов COVID-19
14 февраля 2022 г. 07:31
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
13 февраля 2022 г. 18:53
В Азербайджане за сутки 6 841 человек заразился коронавирусом
В Азербайджане за сутки 6 841 человек заразился коронавирусом
13 февраля 2022 г. 18:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi