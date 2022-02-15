Готовятся рабочие проекты больниц для Шуши и Джебраила

Готовятся рабочие проекты больниц, которые будут построены в Шуше и Джебраиле.

Готовятся рабочие проекты больниц, которые будут построены в Шуше и Джебраиле.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в ответ на запрос Report.

Отмечено, что наряду с другими объектами на освобожденных территориях полностью разрушена или приведена в негодность инфраструктура системы здравоохранения. В перспективе - строительство новых зданий для районных центральных больниц и других медицинских учреждений в каждом районном центре и в Шуше.

"В ноябре 2021 года президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента районной центральной больницы в Шуше, рассчитанной на 90 коек.

13 февраля в Агдаме состоялась церемония закладки фундамента Агдамской центральной больницы на 210 коек. Также планируется создание кабинетов семейных врачей или малокомплектных Центров семейного здоровья в городах и селах, куда возвратится население", — сообщили в Минздраве.