Готовятся правовые акты для прохождения принудительного медосмотра работников сферы услуг

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане работники общепита и сферы услуг будут проходить принудительный медосмотр.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в отделе коммуникаций и информационных технологий Агентства пищевой безопасности.

В ответе на запрос отмечается, что сейчас готовятся нормативные и правовые акты в данной сфере: “После создания правовой базы согласно Положению Агентство пищевой безопасности, оно совместно с министерством здравоохранения будет контролировать все звенья пищевой цепочки, в том числе за прохождением в положенном порядке принудительного медосмотра работников общепита и сферы услуг”.

Отметим, что на заседании 30 января этого года в комитете здравоохранения Милли Меджлиса начальник Главного медуправления министерства юстиции, генерал-майор медицинской службы Рафаил Мехдиев отметил, что в большинстве ресторанов и детских учреждений работают люди с открытой формой туберкулеза и за ними нет контроля: “Раньше работники таких учреждений через каждые 3-4 месяца принудительно проходили осмотр. Это надо восстановить и серьезно контролировать”.