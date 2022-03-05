Готовятся документы для присвоения медработникам статуса "Ветеран войны"

Готовятся документы для присвоения статуса "Ветеран войны" медицинским работникам, участвовавшим в Отечественной войне.

Готовятся документы для присвоения статуса "Ветеран войны" медицинским работникам, участвовавшим в Отечественной войне.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по обязательному медстрахованию.

Отмечается, что собираются данные для присвоения статуса "Ветеран войны" сотрудникам, проявившим самоотверженность на передовой: "Агентство поручило подготовить список и подтверждающую информацию о лицах, работающих в подведомственных Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) медицинских учреждениях, командированных для выполнения задач по видам обеспечения в зоны боевых действий. TƏBİB подготавливает списки и подтверждающие данные об этих лицах: копии военных билетов, личные дела, командировочные удостоверения, выписки из приказов и другие документы, подтверждающие участие в боевых действиях. После предоставления TƏBİB списка в Агентство, документ будет передан в соответствующий государственный орган для рассмотрения вопроса о присвоении указанным лицам статуса "Ветеран войны"".

Напомним, что согласно распоряжению Кабинета министров от 26 февраля 2022 года под номером 127, созданные президентом Азербайджана публичные юридические лица в пятнадцатидневный срок должны представить в Кабинет министров перечень военнослужащих и гражданского персонала, проявивших самоотверженность на фронте в районах, указанных в "Положении о порядке и условиях присвоения званий ветерана войны, ветерана Вооруженных сил и ветерана труда", вместе с документами, подтверждающими это и подробной справкой (в отношении каждого лица отдельно) о задачах, выполненных этими лицами на фронте.