Готовится программа для устранения нехватки медработников в регионах Азербайджана

Министерство здравоохранения Азербайджана и Госагентство по обязательному медицинскому страхованию разрабатывают специальную государственную программу для устранения нехватки медицинских работников в регионах.

Министерство здравоохранения Азербайджана и Госагентство по обязательному медицинскому страхованию разрабатывают специальную государственную программу для устранения нехватки медицинских работников в регионах.

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев сообщил журналистам.

Министр отметил, что в рамках программы будут разработаны и предложены определенные механизмы: "Таким образом, не только молодые, но и профессиональные медработники будут предоставлять услуги в регионах".