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Готовится программа для устранения нехватки медработников в регионах Азербайджана

Готовится программа для устранения нехватки медработников в регионах Азербайджана Министерство здравоохранения Азербайджана и Госагентство по обязательному медицинскому страхованию разрабатывают специальную государственную программу для устранения нехватки медицинских работников в регионах.
Здоровье
10 мая 2022 г. 11:55
Готовится программа для устранения нехватки медработников в регионах Азербайджана

Министерство здравоохранения Азербайджана и Госагентство по обязательному медицинскому страхованию разрабатывают специальную государственную программу для устранения нехватки медицинских работников в регионах.

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев сообщил журналистам.

Министр отметил, что в рамках программы будут разработаны и предложены определенные механизмы: "Таким образом, не только молодые, но и профессиональные медработники будут предоставлять услуги в регионах".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Regionlarda tibb işçilərinin çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün xüsusi dövlət proqramı hazırlanır"

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