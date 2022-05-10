Готовится программа для устранения нехватки медработников в регионах Азербайджана

Министерство здравоохранения Азербайджана и Госагентство по обязательному медицинскому страхованию разрабатывают специальную государственную программу для устранения нехватки медицинских работников в регионах.
Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев сообщил журналистам.
Министр отметил, что в рамках программы будут разработаны и предложены определенные механизмы: "Таким образом, не только молодые, но и профессиональные медработники будут предоставлять услуги в регионах".