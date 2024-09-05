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Госорганы Азербайджана обсудили вопросы координации в сфере здравоохранения в период COP29

Госорганы Азербайджана обсудили вопросы координации в сфере здравоохранения в период COP29 10:01
Здоровье
5 сентября 2024 г. 10:24
Госорганы Азербайджана обсудили вопросы координации в сфере здравоохранения в период COP29

В Министерстве здравоохранения, согласно поручению Администрации Президента Азербайджана, состоялась встреча с участием уполномоченных представителей Министерства цифрового развития и транспорта, Государственной пограничной службы, Государственного таможенного комитета, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и Бакинского международного морского торгового порта.

Об этом сообщили Report в Министерстве здравоохранения.
На встрече обсужден План мероприятий, подготовленный для организации совместной скоординированной деятельности соответствующих структур в связи с проведением в ноябре текущего года COP29 в Азербайджане.
В связи с этим подчеркнута необходимость проведения профилактических мероприятий на территории республики, учитывая стремительное распространение вируса оспы обезьян во многих странах.
Участники мероприятия также провели обмен мнениями и заслушали предложения по этим вопросам.

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