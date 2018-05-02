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    Гошгар Тахмезли: В Азербайджане с 1 июля начнется регистрация продовольственных товаров

    © Report

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Предложения по установлению тарифов на сертификаты для продовольственных товаров направлены правительству".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Техмезли.

    Он отметил, что утвержденные Тарифным советом пошлины будут оплачиваться в ASAN Xidmət.

    Председатель агентства сказал, что с 1 июля начнется регистрация продовольственных товаров:

    "Сюда войдут субъекты, охватывающие все этапы продовольственной цепи".

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