© Report/ Elchin Murad

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли встретился с предпринимателями, занятыми в сфере производства продуктов питания.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие предприниматели, которые 16-18 мая продемонстрируют свою продукцию на Международной выставке "Пищевая промышленность" WorldFood Azerbaijan 2018 в Бакинском Экспо-центре.

Г.Тахмазли рассказал о направлениях деятельности Агентства, довел до сведения предпринимателей требования законодательства в сфере производства, изготовления, расфасовки, хранения, перевозки, оборота продуктов питания, использования их в объектах общепита и сфере услуг.

Он отметил, что Агентство будет тесно сотрудничать с предпринимателями.

После выступил зампредседателя Агентства Руфат Рустамзаде. Он сказал, что международная выставка создаст для местных предпринимателей возможность найти новых покупателей, усилить имеющиеся деловые партнерские отношения.

Выступивший на мероприятии президент Iteca Caspian Фарид Мамедов сказал, что выставка внесет вклад в пищевую промышленность.

Отметим, что выставку поддерживают министерство сельского хозяйства, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики. Организаторами выступают компания Iteca Caspian и ITE Group.