Гошгар Тахмазли: В этом году в Азербайджане 272 человека отравились пищевыми продуктами

В этом году в Азербайджане 272 человека отравились пищевыми продуктами.

В этом году в Азербайджане 272 человека отравились пищевыми продуктами.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли.

По его словам, в этом году поступило 573 обращения о пищевых отравлениях: "В то же время была предоставлена ложная информация об отравлении 873 человек. Фактически зафиксировано 163 случая отравления, то есть до 20% всех случаев, о которых сообщалось в прессе. Подтверждено пищевое отравление 272 человек".