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Гошгар Тахмазли: В этом году в Азербайджане 272 человека отравились пищевыми продуктами

Гошгар Тахмазли: В этом году в Азербайджане 272 человека отравились пищевыми продуктами В этом году в Азербайджане 272 человека отравились пищевыми продуктами.
Здоровье
27 октября 2022 г. 12:53
Гошгар Тахмазли: В этом году в Азербайджане 272 человека отравились пищевыми продуктами

В этом году в Азербайджане 272 человека отравились пищевыми продуктами.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли.

По его словам, в этом году поступило 573 обращения о пищевых отравлениях: "В то же время была предоставлена ложная информация об отравлении 873 человек. Фактически зафиксировано 163 случая отравления, то есть до 20% всех случаев, о которых сообщалось в прессе. Подтверждено пищевое отравление 272 человек".

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Версия на азербайджанском языке Qoşqar Təhməzli: "Bu il Azərbaycanda 272 nəfər qidadan zəhərlənib"

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