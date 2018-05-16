Гошгар Тахмазли: В Азербайджане не зарегистрировано случаев продажи запрещенных в Турции продуктов питания

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли ответил на вопросы о доставке в страну некоторых запрещенных к продаже в Турции продуктов питания.

Отвечая на вопрос Report, Г.Тахмазли заявил, что они связались с соответствующими структурами страны, чтобы выяснить, были ли доставлены эти продукты питания в Азербайджан.

Он подчеркнул, что в нашей стране не производится продажа перечисленных в списке продуктов питания:

"Согласно информации, поступившей к нам из Государственного таможенного комитета Азербайджана и министерства здравоохранения, ни одна из этих компаний не представлена в процессе импорта. Несмотря на это, в торговых сетях был проведен мониторинг, случаев продажи не отмечено".