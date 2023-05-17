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Гошгар Тахмазли: Количество зараженных зоонозами животных сократилось до 2,3 процента

Гошгар Тахмазли: Количество зараженных зоонозами животных сократилось до 2,3 процента В результате принятых мер ветеринарного контроля доля зараженных зоонозными заболеваниями в общей численности животных снизилась с 5 процентов в 2018 году до 2,3 процента 2022 году.
Здоровье
17 мая 2023 г. 11:37
Гошгар Тахмазли: Количество зараженных зоонозами животных сократилось до 2,3 процента

В результате принятых мер ветеринарного контроля доля зараженных зоонозными заболеваниями животных в общей численности снизилась с 5 процентов в 2018 году до 2,3 процента в 2022 году.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Азербайджанского агентства по продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли во время выступления на 28-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности InterFood Azerbaijan 2023 и 16-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro.

Он отметил, что для обеспечения здоровья животных сформирована система идентификации и регистрации животных: "Она осуществляется поэтапно. В результате последовательных мер, принятых в направлении регулирования убоя животных, количество предприятий по убою животных, отвечающих требованиям, увеличилось с 16 до 106".

Тахмазли также коснулся экспорта азербайджанской продукции за рубеж: "Ограничения на экспорт животных и продуктов животного происхождения, связанных с заболеванием узелковым дерматитом в Турцию, экспорт и транзит лошадей в Казахстан в связи с заболеванием животных сняты с 2021 года", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Qoşqar Təhməzli: "Zoonoz xəstəliklərinə yoluxan heyvanların sayı 2,3 faizə qədər azalıb"

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