Гошгар Тахмазли: Рекламирование энергетических напитков в спортивных передачах недопустимо

Рекламирование энергетических напитков в спортивных передачах недопустимо. Энергетический напиток не может быть спонсором передачи точно так же, как запрещена реклама алкоголя и сигарет.

Рекламирование энергетических напитков в спортивных передачах недопустимо. Энергетический напиток не может быть спонсором передачи точно так же, как запрещена реклама алкоголя и сигарет.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли сказал на пресс-конференции по итогам работ в связи с исполнением закона о продбезопасности в первом полугодии 2023 года.

"Этим создаются условия для пропаганды продукта, опасного для человеческого здоровья. Порой и диетологи представляют неверные и нездоровые виды диет. У нас будет особый проект в связи с пропагандой здорового питания. Населению разъяснят, каким должно быть здоровое питание. Мы наблюдаем, что население, в частности подрастающее поколение, предпочитает нездоровую пищу", - отметил Г.Тахмазли.