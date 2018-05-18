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    Гошгар Тахмазли: Для обеспечения продбезопасности принято 27 нормативных правовых актов

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "С 1 января этого года и по сей день с целью обеспечения продовольственной безопасности на всех этапах пищевой цепи было принято 27 нормативных правовых актов".

    Как сообщает Report, об этом председатель Агентства Гошгар Тахмазли сказал на 1-й Бакинской международной конференции по продовольственной безопасности.

    Он отметил, что подписанными президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указами с 1 июля создана правовая база для начала деятельности агентства.

    Г.Тахмазли сказал, что в сфере обеспечения продовольственной безопасности изучение международного опыта является одной из приоритетных задач.

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