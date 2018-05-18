Гошгар Тахмазли: Для обеспечения продбезопасности принято 27 нормативных правовых актов

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "С 1 января этого года и по сей день с целью обеспечения продовольственной безопасности на всех этапах пищевой цепи было принято 27 нормативных правовых актов".

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства Гошгар Тахмазли сказал на 1-й Бакинской международной конференции по продовольственной безопасности.

Он отметил, что подписанными президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указами с 1 июля создана правовая база для начала деятельности агентства.

Г.Тахмазли сказал, что в сфере обеспечения продовольственной безопасности изучение международного опыта является одной из приоритетных задач.