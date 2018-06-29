Гошгар Тахмазли: Агентство проведет госконтроль питания в дошкольных учреждениях, школах и вузах

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Агентство продовольственной безопасности Азербайджана осуществит госконтроль за рационом питания в дошкольных учреждениях, школах и вузах".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей пресс-конференции заявил председатель агентства Гошгар Тахмазли.

По его словам, в центре внимания также стоит вопрос питания детей в учебных заведениях:

"Будущее зависит от нынешнего поколения. В ближайшее время вместе с министерством образования в эти учреждения будут направлены извещения".