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    Гошгар Тахмазли: Агентство проведет госконтроль питания в дошкольных учреждениях, школах и вузах

    В центре внимания также стоит вопрос питания детей в учебных заведениях

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Агентство продовольственной безопасности Азербайджана осуществит госконтроль за рационом питания в дошкольных учреждениях, школах и вузах". 

    Как сообщает Report, об этом на прошедшей пресс-конференции заявил председатель агентства Гошгар Тахмазли. 

    По его словам, в центре внимания также стоит вопрос питания детей в учебных заведениях: 

    "Будущее зависит от нынешнего поколения. В ближайшее время вместе с министерством образования в эти учреждения будут направлены извещения". 

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