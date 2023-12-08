О нас

США одобрили возможную продажу Германии торпед на $300 млн

США одобрили возможную продажу Германии торпед на $300 млн Госдепартамент США разрешил возможную продажу Германии торпед Mark 54 и других систем на $300 млн.
Здоровье
8 декабря 2023 г. 06:54
США одобрили возможную продажу Германии торпед на $300 млн

Госдепартамент США разрешил возможную продажу Германии торпед Mark 54 и других систем на $300 млн.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

В сообщении указывается, что американское внешнеполитическое ведомство "одобрило потенциальную продажу правительству Германии легких торпед Mark 54 и связанного с этим оборудования примерно на $300 млн".

Власти ФРГ ранее запросили разрешение на приобретение у США до 80 таких торпед, а также комплектующих и различного оборудования.

"Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону союзника по НАТО, который представляет важность для политической и экономической стабильности в Европе", - говорится в сообщении. В агентстве полагают, что поставки могли бы "укрепить оборонный потенциал Германии" и расширили бы "возможности самолетов P-8A в противолодочной борьбе".

Американская администрация уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в Форуме Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
7 декабря 2023 г. 19:59
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
7 декабря 2023 г. 14:15
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
7 декабря 2023 г. 13:01
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
6 декабря 2023 г. 20:35
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
6 декабря 2023 г. 14:48
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
6 декабря 2023 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
6 декабря 2023 г. 12:17
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
6 декабря 2023 г. 11:59
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
6 декабря 2023 г. 11:37
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
6 декабря 2023 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi