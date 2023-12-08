США одобрили возможную продажу Германии торпед на $300 млн

Госдепартамент США разрешил возможную продажу Германии торпед Mark 54 и других систем на $300 млн.

Госдепартамент США разрешил возможную продажу Германии торпед Mark 54 и других систем на $300 млн.

Как передает Report , об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

В сообщении указывается, что американское внешнеполитическое ведомство "одобрило потенциальную продажу правительству Германии легких торпед Mark 54 и связанного с этим оборудования примерно на $300 млн".

Власти ФРГ ранее запросили разрешение на приобретение у США до 80 таких торпед, а также комплектующих и различного оборудования.

"Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону союзника по НАТО, который представляет важность для политической и экономической стабильности в Европе", - говорится в сообщении. В агентстве полагают, что поставки могли бы "укрепить оборонный потенциал Германии" и расширили бы "возможности самолетов P-8A в противолодочной борьбе".

Американская администрация уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.