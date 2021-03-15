Госагентсво о работе прививочных пунктов в праздничные дни

Контроль за процессом вакцинации в Баку осуществляет Министерство здравоохранения, а в регионах - TƏBİB

Госагентство по обязательному медицинскому страхованию прокомментировало вопрос, связанный с деятельностью прививочных пунктов в дни праздника Новруз.

Как сообщает Report, в Агентстве отметили, что в праздничные дни прививочные пункты будут работать по принципу очередности, за исключением воскресений.

Отметим, что контроль за процессом вакцинации в Баку осуществляет Министерство здравоохранения, а в регионах - TƏBİB.

Напомним, что с 18 января в Азербайджане началось применение вакцины "CoronoVac" производства китайской компании "SinoVac". Вакцинация проводится в добровольном порядке и за счет государства.