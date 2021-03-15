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Госагентсво о работе прививочных пунктов в праздничные дни

Госагентсво о работе прививочных пунктов в праздничные дни Контроль за процессом вакцинации в Баку осуществляет Министерство здравоохранения, а в регионах - TƏBİB
Здоровье
15 марта 2021 г. 16:27
Госагентсво о работе прививочных пунктов в праздничные дни
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Госагентство по обязательному медицинскому страхованию прокомментировало вопрос, связанный с деятельностью прививочных пунктов в дни праздника Новруз.

Как сообщает Report, в Агентстве отметили, что в праздничные дни прививочные пункты будут работать по принципу очередности, за исключением воскресений.

Отметим, что контроль за процессом вакцинации в Баку осуществляет Министерство здравоохранения, а в регионах - TƏBİB.

Напомним, что с 18 января в Азербайджане началось применение вакцины "CoronoVac" производства китайской компании "SinoVac". Вакцинация проводится в добровольном порядке и за счет государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyi: Bayram günlərində vaksinasiya davam etdiriləcək

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