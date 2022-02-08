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Госагентство: В регионах наблюдается нехватка профильных врачей

Госагентство: В регионах наблюдается нехватка профильных врачей В регионах Азербайджана по-прежнему не хватает профильных врачей.
Здоровье
8 февраля 2022 г. 10:57
Госагентство: В регионах наблюдается нехватка профильных врачей

В регионах Азербайджана по-прежнему не хватает профильных врачей.

Как сообщает Report, об этом заявил глава департамента стратегического анализа Государственного агентства обязательного медицинского страхования Араз Насиров.

По его словам, поскольку основные многопрофильные больницы страны расположены в Баку, люди приезжают в столицу из регионов для получения медицинских услуг: "Нашей целью является создание многопрофильных больниц в регионах, чтобы людям из регионов не нужно было приезжать на медобследование в Баку".

Представитель госагентства добавил, что в настоящее время в стране насчитывается 1 300 машин скорой помощи.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyi: "Bölgələrdə ixtisaslaşmış həkim çatışmazlığı var"

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