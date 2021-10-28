Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса

“Антикоронавирусный бустер, то есть 4-я доза вакцины, может быть введена по рекомендации врача с учетом состояния здоровья гражданина”.

“Антикоронавирусный бустер, то есть 4-я доза вакцины, может быть введена по рекомендации врача с учетом состояния здоровья гражданина”.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Было отмечено, что в настоящее время в Азербайджане через 6 месяцев после первичной вакцинации возможно введение бустерной дозы: “Через 6 месяцев после введения двух доз вакцины против COVID-19 устойчивость организма к этому вирусу снижается. Рекомендуется вводить бустерную дозу (3-я доза), чтобы вновь повысить устойчивость организма к коронавирусной инфекции”.

"При записи на введение бустерной дозы вакцины на сайте randevu.its.gov.az автоматически фиксируется дата приема 4-й дозы. Дата введения второй бустерной дозы отображается на экране или сообщается посредством смс, отправленном на мобильный номер гражданина. Так что нет необходимости брать дополнительную очередь на введение 4-й дозы”, - сообщили в Агентстве.

Напомним, что на сегодняшний день в Азербайджане вакцинировано 9 469 618 человек.