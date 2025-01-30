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Госагентство: В Азербайджане необходимо пересмотреть около 15 документов по здравоохранению

Госагентство: В Азербайджане необходимо пересмотреть около 15 документов по здравоохранению В Азербайджане необходимо пересмотреть около 15 документов, касающихся системы здравоохранения, с целью их обновления или внесения необходимых изменений.
Здоровье
30 января 2025 г. 12:25
Госагентство: В Азербайджане необходимо пересмотреть около 15 документов по здравоохранению

В Азербайджане необходимо пересмотреть около 15 документов, касающихся системы здравоохранения, с целью их обновления или внесения необходимых изменений.

Как сообщает Report, об этом сказал советник председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Иса Алиев на слушаниях в Милли Меджлисе по текущей ситуации с первичной медико-санитарной помощью в Азербайджане.

Он подчеркнул, что эти документы касаются кадрового обеспечения, первичной медико-санитарной помощи, материально-технической базы и других аспектов.

"В Азербайджане объем финансирования первичной медико-санитарной помощи остается недостаточным. Ведется работа по расширению спектра медицинских услуг. Мы планируем увеличить количество первичных медицинских услуг в пакете ОМС с 35 до 150. В рамках пилотного проекта в Бардинском районе этот показатель достигнет 83. По последним данным, в регионах наблюдается рост заболеваний крови и кровеносной системы, органов дыхания. Основной причиной этого являются различия в качестве медицинского обслуживания. Эти заболевания составляют 30% всех случаев заболеваний. Мы считаем, что с помощью профилактики статистика может снизиться", - отметил Иса Алиев.

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