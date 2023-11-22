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Госагентство: В Азербайджане есть врач-хирург, получающий зарплату в размере 25 тыс. манатов

Госагентство: В Азербайджане есть врач-хирург, получающий зарплату в размере 25 тыс. манатов В настоящее время в Азербайджане есть врач-общий хирург, получающий максимальную ежемесячную зарплату в размере 24 500 манатов (единая тарифная сетка+фиксированная ежемесячная надбавка+бонус), офтальмолог, получающий 12 700 манатов, акушер-гинеколог с зар
Здоровье
22 ноября 2023 г. 12:30
Госагентство: В Азербайджане есть врач-хирург, получающий зарплату в размере 25 тыс. манатов

В настоящее время в Азербайджане есть врач-общий хирург, получающий максимальную ежемесячную зарплату в размере 24 500 манатов (единая тарифная сетка+фиксированная ежемесячная надбавка+бонус), офтальмолог, получающий 12 700 манатов, акушер-гинеколог с зарплатой 8 900 манатов и радиолог с зарплатой 6 750 манатов.

Как передает Report, об этом сообщил сотрудник департамента финансов Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Самед Самедов.

По его словам, по сравнению с 2019 годом минимальная заработная плата врачей-специалистов, работающих в государственных медицинских учреждениях, увеличилась в 3,2 раза, а доходы (фиксированные надбавки и премии) - с 5 до 50 раз.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyi: "Azərbaycanda 25 min manat əməkhaqqı alan həkim var"

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