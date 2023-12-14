Госагентство: В 2023 году в систему ОМС включены 153 медучреждения

С начала года в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) включено 42 новых медицинских учреждения, их общее число достигло 153.

С начала года в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) включено 42 новых медицинских учреждения, их общее число достигло 153.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев в ходе презентации годового отчета ведомства.

По его словам, в прошлом году договоры были заключены со 111 медицинскими учреждениями. В этом году мы заключили договор с 42 новыми медучреждениями, тем самым их число в системе ОМС достигло 153. Не все они расположены в крупных городах. 80% приходится на Баку, Гянджу и Сумгайыт, остальные на регионы", - сказал он.

Алиев также добавил, что в этом году в частные клиники по ОМС было направлено на 17% больше пациентов, чем в 2022 году.