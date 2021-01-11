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Госагентство уточнило список освобожденных от выплаты медстраховки

Госагентство уточнило список освобожденных от выплаты медстраховки Госагентство по обязательному медицинскому страхованию разъяснило, кто будет освобожден от уплаты взносов за обязательное медицинское страхование
Здоровье
11 января 2021 г. 17:44
Госагентство уточнило список освобожденных от выплаты медстраховки

Госагентство по обязательному медицинскому страхованию уточнило кто будет освобожден от уплаты взносов за обязательное медстрахование.

В ответ на запрос Report в Агентстве сообщили, что в соответствии со статьей 15-10 закона "О медицинском страховании" с 1 января текущего года с работодателей и работников, работающих в государственном и нефтяном секторах, работодателей и работников, работающих в ненефтяном и негосударственном секторах, физических лиц, выполняющих работы (услуги) на основе договоров гражданско-правового характера, и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, начался сбор взносов за обязательное медстрахование.

Было отмечено, по закону, за исключением вышеперечисленных, другие лица освобождены от уплаты взносов за обязательное медстрахование до 1 января 2024 года: "В настоящее время взносы за обязательное медстрахование за других лиц выплачиваются за счет средств госбюджета. К другим лицам относятся лица, которые нигде не работают по трудовому или гражданско-правовому договору, а также не занимаются предпринимательской деятельностью. Не работающие по трудовому или гражданско-правовому договору, а также не занимающиеся предпринимательской деятельностью освобождены от уплаты взносов за обязательное медстрахование до 1 января 2024 года. Они могут пользоваться медицинскими услугами в рамках пакета услуг обязательного медстрахования за счет средств госбюджета".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyi kimlərin tibbi sığorta haqqı ödəməkdən azad olduğuna aydınlıq gətirib

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