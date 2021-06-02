Госагентство: Услуга неотложной медицинской помощи входит в обязательное медстрахование

“Услуга неотложной медицинской помощи входит в обязательное медицинское страхование. Лекарственное обеспечение также включено в страховой пакет".

“Услуга неотложной медицинской помощи входит в обязательное медицинское страхование. Лекарственное обеспечение также включено в страховой пакет".

Как передает Report, эти мысли озвучила заведующая департаментом маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

Представитель агентства сказала, что любая медуслуга может быть оказана бесплатно не по желанию пациента, а по назначению врача: "Гражданин, недовольный тем, что врач какого-либо медучреждения не выдал направление, может обратиться к руководству этого медицинского учреждения. Если желание больного обоснованно, его жалобу удовлетворят".

А.Ахмедова сказала, что при услуге обязательного медстрахования пациент свободен в выборе врача.