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Госагентство: Услуга неотложной медицинской помощи входит в обязательное медстрахование 

Госагентство: Услуга неотложной медицинской помощи входит в обязательное медстрахование  “Услуга неотложной медицинской помощи входит в обязательное медицинское страхование. Лекарственное обеспечение также включено в страховой пакет".
Здоровье
2 июня 2021 г. 15:55
Госагентство: Услуга неотложной медицинской помощи входит в обязательное медстрахование 
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“Услуга неотложной медицинской помощи входит в обязательное медицинское страхование. Лекарственное обеспечение также включено в страховой пакет".

Как передает Report, эти мысли озвучила заведующая департаментом маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

Представитель агентства сказала, что любая медуслуга может быть оказана бесплатно не по желанию пациента, а по назначению врача: "Гражданин, недовольный тем, что врач какого-либо медучреждения не выдал направление, может обратиться к руководству этого медицинского учреждения. Если желание больного обоснованно, его жалобу удовлетворят".

А.Ахмедова сказала, что при услуге обязательного медстрахования пациент свободен в выборе врача.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik rəsmisi: "Təcili tibbi yardım xidməti icbari tibbi sığortaya aiddir"

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