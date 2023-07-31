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Госагентство прокомментировало вопрос относительно заработной платы врачей

Госагентство прокомментировало вопрос относительно заработной платы врачей Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию прокомментировало распространяемую в последнее время информацию о заработной плате медицинских работников, работающих в государственных медицинских учреждениях.
Здоровье
31 июля 2023 г. 13:48
Госагентство прокомментировало вопрос относительно заработной платы врачей

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию прокомментировало распространяемую в последнее время информацию о заработной плате медицинских работников, работающих в государственных медицинских учреждениях.

Как сообщает Report, по словам начальника департамента маркетинга и связей с общественностью Госагентства Айнуры Ахмедовой, после внедрения системы обязательного медицинского страхования в соответствии с "Правилами оплаты труда работников здравоохранения, работающих в медицинских учреждениях, подведомственных публичному юридическому лицу Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями", трудовая деятельность работников здравоохранения оценивается по экономическим и количественным показателям.

Заработная плата медицинских работников, особенно врачей, состоит не только из бонусов или платы за обследование. Зарплата врачей формируется из нескольких источников - ежемесячный должностной (тарифный) оклад, ежемесячная фиксированная поощрительная надбавка, ежемесячная поощрительная надбавка за результаты работы (бонусы), доплат, выплачиваемых в зависимости от условий труда, и других предусмотренных законодательством выплат.

Так, ежемесячный должностной (тарифный) оклад врачей составляет 478-607 манатов, а ежемесячная фиксированная поощрительная надбавка - 800 манатов. Наряду с этим, врачи получают бонусы в зависимости от результата работы.

Айнура Ахмедова отметила, что наиболее обсуждаемым вопросом являются выплачиваемые врачам бонусы: "Их сумма варьируется в зависимости от тарифа на предоставляемые медицинские услуги. Тарифы на медицинские услуги регулируются пакетом услуг. Тариф на амбулаторные услуги в пакете услуг варьируется от 3 до 295 манатов. Тарифы на хирургические медицинские услуги составляют от 10 до 24 000 манатов. Это зависит от сложности выполняемой хирургической процедуры и использованных медицинских принадлежностей".

По словам A.Ахмедовой, врач принимает в течение рабочего дня не одного пациента: "Количество пациентов колеблется от 15 до 35. Поэтому неверно указывать выплату процентов от тарифа за оказанную медицинскую услугу на одного пациента. В течение месяца (если брать 22 рабочих дня) врачу начисляется премия за количество обследованных им пациентов - от 330 до 770. К примеру, за 770 пациентов сумма бонусов составит 1 047 манатов".

Кроме того, врач, занимающийся хирургической деятельностью, также получает надбавки в соответствии с тарифами в пакете услуг за выполненные операции и медицинские процедуры.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyi həkimlərin əməkhaqqı məsələsinə aydınlıq gətirib

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