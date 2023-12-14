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Госагентство примет меры для устранения длинных очередей на КТ и МРТ в больницах

Госагентство примет меры для устранения длинных очередей на КТ и МРТ в больницах Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию примет меры для устранения длинных очередей на проведение компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) в больницах.
Здоровье
14 декабря 2023 г. 13:14
Госагентство примет меры для устранения длинных очередей на КТ и МРТ в больницах

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию примет меры для устранения длинных очередей на проведение компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) в больницах.

Как сообщает Report, об заявил председатель правления Госагентства Заур Алиев.

По его словам, в рамках этих мер планируется обновление аппаратов КТ и МРТ:" С учетом запроса и потребностей медицинское оборудование в государственных больницах обновляется поэтапно. Мы не можем в одночасье заменить дорогостоящее оборудование во всех больницах. В следующем году новые медицинские аппараты будут приобретены для нескольких больниц".

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Версия на азербайджанском языке Xəstəxanalarda vətəndaşların KT və MRT müayinələrini uzun müddət gözləməsi ilə bağlı tədbirlər görüləcək

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