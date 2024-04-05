Госагентство предложило наладить прием и регистрацию пациентов по единой системе

Государственное агентство обязательного медицинского страхования предложило Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) регламентировать процесс приема и регистрации пациентов по единой системе.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал сотрудник отдела мониторинга Госагентства Кямран Ибрагимов.

По его словам, предложение было внесено на основе результатов мониторинга.

"Сюда входят прием и регистрация пациентов, создание единого порядка оформления направлений на медицинские услуги, повышение информированности населения об услугах в рамках обязательного медицинского страхования, регулирование кадровых вопросов, проведение тренингов", - заявил он.