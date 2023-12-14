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Госагентство подготовит перечень лекарств, предоставляемых по ОМС

Госагентство подготовит перечень лекарств, предоставляемых по ОМС В Азербайджане будет подготовлен перечень лекарственных препаратов, предоставляемых пациентам бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).
Здоровье
14 декабря 2023 г. 12:09
Госагентство подготовит перечень лекарств, предоставляемых по ОМС

В Азербайджане будет подготовлен перечень лекарственных препаратов, предоставляемых пациентам бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев в ходе презентации годового отчета ведомства.

По его словам, работа по совершенствованию пакета услуг ОМС ведется постоянно, в том числе планируется в ближайшем будущем определить перечень препаратов, которые будут выдаваться гражданам бесплатно при амбулаторном лечении.

"Процесс будет вестись поэтапно. В первый год [в перечень будут включены] некоторые лекарства, необходимые для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, во второй - для лечения заболеваний пищеварительной системы, а в следующий - для лечения заболеваний органов дыхания. Для реализации этого проекта госагентство планирует заключить договоры с аптеками, в которых граждане смогут получать лекарства по ОМС. Однако проект находится на стадии разработки", - сказал он.

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