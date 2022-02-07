Госагентство обратилось к гражданам в связи с недостатками в сфере здравоохранения

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию обратилось к гражданам в связи с недостатками, встречающимися в сфере здравоохранения.

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию обратилось к гражданам в связи с недостатками, встречающимися в сфере здравоохранения.

Как сообщает Report, руководитель Центра стратегического анализа Госагентства Араз Насиров заявил, что искоренение негативных явлений требует времени.

Он призвал граждан при возникновении негативных ситуаций сообщать об этом на "горячую линию" Агентства или Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

«Проводится соответствующая работа для улучшения медикаментозного снабжения. В ближайшее время также будет проведена большая работа относительно улучшения материально-технических баз больниц», - подчеркнул А.Насиров.