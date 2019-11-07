Главврач внес ясность в состояние дочери ветерана Карабахской войны

Внесена ясность в состояние страдающей сахарным диабетом Эсмиры Юсифовой - дочери находящего в настоящее время в заключении ветерана Карабахской войны Асифа Юсифли.

Как сообщил Report главврач Объединенной городской больницы №6 им А.Д.Меликова Баялы Мамедов, Эсмира Юсифова 1998 г.р. была доставлена на машине скорой помощи в больницу в районе 15:45.

Он сказал, что больная страдает сахарным диабетом первого типа: "Это врожденное заболевание, требующее пожизненного использования инъекций инсулина. Очевидно, больная получала неверное лечение".

Б.Мамедов добавил, что лечение пациентки продолжается в реанимационном отделении под динамическим наблюдением.

"Нас беспокоит агрессия матери больной и ее близких родственников по отношению к врачам. Они оскорбляют нас, нападают. Вчера ночью два-три подвыпивших родственника больной насильно проникли в реанимационное отделение".

Отметим, что доставленная в Городскую клиническую больницу №5 Э.Юсифова отказалась от осмотра и обследования, сказав, что чувствует себя хорошо и ушла домой, написав расписку.